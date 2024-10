Positionen in Kurschtschina teilweise zurückerobert - KPD

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Verteidigungskräfte haben ihre Stellungen teilweise zurückerobert, aber die Russen schicken wieder Kolonnen zum Angriff, sagte Andrej Kovalenko.

In der Region Kursk in der Russischen Föderation wird weiter aktiv gekämpft. Es lohnt sich jetzt nicht, voreilige Schlüsse zu ziehen, denn die Lage ändert sich schnell. Dies teilte der Leiter des Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine Andrej Kowalenko am Samstag, den 12. Oktober in Telegram mit.

„In der Region Kursk wird weiter aktiv gekämpft. Nachdem die Verteidigungskräfte die Stellungen, in die die Russen eingedrungen waren, teilweise zurückerobert haben, schicken sie wieder Kolonnen zum Angriff“, schrieb er.

Laut Kovalenko sind die Kämpfe an diesem Frontabschnitt dynamisch und es finden Manöver statt, die typisch für das bewaldete Terrain sind.

„Die Dynamik ist sehr groß, daher ist es wichtig, sich nicht auf einige Schlussfolgerungen zu fixieren. Schwierige Kämpfe, die Situation ändert sich ständig. Russische Kriegsberichterstatter versuchen übrigens generell, das Thema ‚auszutrocknen‘, weil nicht alles so läuft, wie sie es gerne hätten“, fügte er hinzu.