Positive Entscheidungen zur Luftverteidigung für die Ukraine werden bald bekannt gegeben - Büro des Präsidenten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der Sprecher des ukrainischen Präsidenten, Serhij Nikiforov, sagte, dass in naher Zukunft öffentliche Erklärungen der Verbündeten zu neuen Lieferungen von Luftabwehrsystemen erwartet werden.

Er sagte dies in der Sendung der Einheitsnachrichten TV-Marathon.

Nach Angaben des Sprechers des Präsidenten hat sich Selenskyj in Singapur mit dem US-Verteidigungsminister getroffen, und die Luftverteidigung war das Hauptthema ihres Gesprächs.

„Natürlich kann ich nicht bekannt geben, was genau besprochen wurde, den Zeitpunkt und das Wesen des Gesprächs. Aber ich kann sagen, dass die Luftverteidigung ein Thema für die Ukraine ist, für Charkiw, für die zivile Infrastruktur, für die Menschen und für die Frontlinie. Und es hat die meiste Aufmerksamkeit erhalten“, sagte Nikiforov.

Er fügte hinzu, dass Kiew heute aktiv mit den Vereinigten Staaten und Washington wiederum mit anderen Partnern über neue Lieferungen von Luftabwehrsystemen zusammenarbeitet.

„Und wir erwarten, dass in naher Zukunft positive Entscheidungen bekannt gegeben werden“, so der Präsidentensprecher abschließend.

Am 1. Juni traf der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Singapur ein, um an der Konferenz Shangri-La Dialogue teilzunehmen, einer wichtigen Plattform für Sicherheitsdiskussionen in der asiatisch-pazifischen Region. Das Treffen zwischen dem Chef des Pentagon und Selenskyj fand am 2. Juni am Rande des Gipfels statt.

Zuvor hatte Selenskyj erklärt, die Ukraine verfüge nur über etwa 25% der Waffen, die sie zum Schutz ihres Luftraums benötige.