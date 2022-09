Der Präsident der Europäischen Kommission reist nach Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen wird am Mittwoch zu Gesprächen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Kiew reisen.

Dies sagte sie in ihrer jährlichen Rede zur Lage der Union vor dem Europäischen Parlament, wie ein Korrespondent der Evropeiska Pravda berichtete.

Bei der Ankündigung des Besuchs nannte von der Leyen Schritte und Pläne für eine weitere Annäherung zwischen der Ukraine und der EU.

„Im März haben wir die Ukraine erfolgreich an unser Stromnetz angeschlossen. Es war für 2024 geplant, und wir haben es in nur zwei Wochen geschafft, und heute exportiert die Ukraine Strom in die EU“, sagte sie.

Von der Leyen betonte, dass sie diesen für beide Seiten vorteilhaften Handel deutlich ausbauen wolle.

„Wir haben bereits Einfuhrzölle auf ukrainische Exporte ausgesetzt. Wir werden die Ukraine in unser kostenloses europäisches Roaming-Netz aufnehmen, es ist wirklich an der Zeit dafür. Unsere „Solidaritätslinien“ sind ein großer Erfolg. Darauf aufbauend wird die Kommission mit der Ukraine zusammenarbeiten, um noch weiter zu gehen und den reibungslosen Zugang der Ukraine zum EU-Binnenmarkt zu gewährleisten. Unser Binnenmarkt ist eine der größten Erfolgsgeschichten, und es ist an der Zeit, ihn zu einer Erfolgsgeschichte für unsere ukrainischen Freunde zu machen.

Deshalb fahre ich heute nach Kiew, um all dies mit Präsident Wolodymyr Selenskyj zu besprechen und ihm zu zeigen, dass der Binnenmarkt auch für die Zukunft der Ukraine Potenzial hat“, sagte von der Leyen.

Sie brachte auch ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass Putin seinen Angriffskrieg verlieren und die Ukraine und Europa ihn gewinnen werden.

Darüber hinaus versprach die Chefin der Europäischen Kommission, dass die EU die Ukraine weiterhin unterstützen und die Sanktionen gegen Russland verschärfen wird, die dem Land bereits großen Schaden zugefügt haben…