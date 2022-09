Der Präsident sprach über die Lage an der Front

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär vernichtet weiterhin russische Angreifer in allen Richtungen der Frontlinie. Das sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag, 20. September, in einer Videoansprache.

Er betonte auch, dass die ukrainischen Streitkräfte die vom Kommando gestellten Aufgaben meisterhaft erfüllen.

„Die Situation an der Front zeigt deutlich, dass die Initiative bei der Ukraine liegt. Unsere Verteidiger lösen die Aufgaben, die ihnen das Kommando stellt, sehr genau und sehr tapfer“, sagte der Staatschef.

Selenskyj dankte auch der 81. separaten Luftlandebrigade für die heldenhafte Befreiung von Siedlungen in der Region Donezk und der 93. separaten mechanisierten Brigade für die starke Verteidigung von Bachmut und Soledar.

Der Präsident wies darauf hin, dass die Ukraine weiterhin Stabilisierungsmaßnahmen in den besetzten Gebieten durchführt.

Er betonte auch, dass die Strafverfolgungsbehörden neue Beweise für russische Gräueltaten in den befreiten Gebieten gefunden haben.

Am Montag wurde berichtet, dass die Streitkräfte der Ukraine drei Siedlungen in der Region Donezk befreit haben. Alle befinden sich im Bezirk Limanskyy.

Und am Tag zuvor erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass sich die Streitkräfte der Ukraine auf die nächste Etappe der Befreiung der ukrainischen Gebiete vorbereiten…