Das Präsidialamt hat an die "Befürworter" von Verhandlungen appelliert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Wer über „Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland“ debattieren möchte, sollte bedenken, dass Russland in ein fremdes Land eingedrungen ist, um dessen Bürger zu töten. Außerdem versucht das Aggressorland, einen Teil des ukrainischen Territoriums zu besetzen. Mychajlo Podoljak, Berater des Chefs des ukrainischen Präsidialamtes, sagte dies am Dienstag, 3. Januar, auf seinem Twitter-Account.

„Man muss sich an die Hauptsache erinnern, vor allem, wenn man ‚über Krieg oder Verhandlungen‘ reden will: Russland ist in ein fremdes Land gekommen, um seine Bürger zu töten. Russland beschießt massenhaft das gesamte Gebiet der Ukraine. Russland versucht, sich einen Teil des Territoriums eines anderen Landes anzueignen. Russland ist der einzige Urheber eines unprovozierten Krieges in Europa“, betonte Podoljak.