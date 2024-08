Das Präsidialamt hat das Datum des Besuchs von Modi in der Ukraine bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es wird der erste Besuch eines indischen Regierungschefs in der Ukraine in der Geschichte der bilateralen Beziehungen sein.

Der indische Ministerpräsident Narendra Modi wird der Ukraine am Freitag, den 23. August, einen Besuch abstatten. Dies teilte der Pressedienst des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Montag, den 19. August mit.

„Dies ist der erste Besuch des indischen Regierungschefs in unserem Land in der Geschichte der bilateralen Beziehungen. Während des Besuchs wird er insbesondere Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj führen, bei denen sie Fragen der bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit erörtern werden. Es wird auch erwartet, dass er eine Reihe von Dokumenten zwischen der Ukraine und Indien unterzeichnen wird“, hieß es in der Erklärung.

Zuvor hatte Indien den Besuch Modis in der Ukraine offiziell bestätigt, aber das Datum nicht genannt. Die Massenmedien schrieben, dass der Besuch vor dem Hintergrund des schwierigen Gleichgewichts stattfinden wird, das der indische Ministerpräsident zwischen den engen Beziehungen zur Russischen Föderation und dem Wunsch nach einer Annäherung an den Westen zu wahren versucht.