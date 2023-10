Das Präsidialamt hat erklärt, warum China nicht am Gipfel in Malta teilgenommen hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, Ihor Zhovkva, hat erklärt, dass ein chinesischer Vertreter aufgrund einer Terminüberschneidung nicht am Ukraine-Gipfel in Malta teilnehmen konnte. Darüber sagte er in der Sendung des TV-Marathon.

„Der Sonderbeauftragte Chinas Li Hui hat am Vortreffen zur Formula World teilgenommen – in Jeddah. Dieses Mal – in Malta – konnte er nicht teilnehmen“, bemerkte Zhovkva.

Der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes fügte hinzu, dass die Abwesenheit des chinesischen Vertreters die Fortsetzung der Arbeit an der Weltformel nicht negativ beeinflussen werde.

Zhovkva sagte auch, dass die Ukraine versuche, China in die Arbeit an der Rückkehr aller ukrainischen Gefangenen und deportierten Kinder in die Ukraine einzubeziehen. Darüber hinaus hat der chinesische Botschafter in der Ukraine, Fan Xianzhong, mehrmals an der Arbeit an den Punkten der Friedensformel teilgenommen. Die Ukraine zählt auf Chinas weitere Teilnahme an solchen Veranstaltungen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 28. Oktober der dritte Friedensgipfel zur Ukraine in Malta seine Arbeit aufgenommen hat.

Die Massenmedien schrieben, dass China den Friedensgipfel über die Ukraine in Malta auslassen würde.