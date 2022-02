Das Präsidialamt hat zwei Ziele für eine russische Invasion genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mykhaylo Podoljak, Berater des Leiters des ukrainischen Präsidialamtes, sagte, es sei möglich, dass ein feindlicher Landungstrupp in das Regierungsviertel in Kiew eindringen könne und nannte zwei Ziele eines russischen Angriffs auf die Ukraine.

„Es ist möglich… eine Punktlandung. Jetzt gibt es schwere Kämpfe in Gostomel, und ein Versuch, in das Regierungsviertel einzudringen, ist möglich… Eines der Ziele ist es, die oberste Führung des Landes auszuschalten“, sagte Podoljak.

Ihm zufolge zielt die russische Militäroperation darauf ab, Teile des ukrainischen Territoriums im Norden, Osten und Süden zu erobern und Unruhen zu provozieren.

„Zwei taktische Ziele. Die erste besteht darin, Teile des Gebiets im Osten und darüber – Sumy, Charkow und darunter im Süden – einzunehmen. Die zweite besteht darin, der ukrainischen Führung einen möglichst schweren Schlag zu versetzen und so Unruhe zu stiften und das Land regierungsunfähig zu machen. Wie wir bereits wissen, handelt es sich dabei um Schlüsselaufgaben, die die Russische Föderation im Rahmen ihrer militärischen Planung wahrnimmt. In Sumy, in der Nähe von Charkow und im Süden der Ukraine (Regionen Cherson und Odessa) finden heftige Kämpfe statt. Die Taktik der Russen besteht darin, Teile der Ukraine abzuschneiden. Deshalb werden sie dort in großen Kolonnen eingetragen. Die ukrainischen Streitkräfte operieren dort recht effektiv und fügen den Russen schwere Verluste zu. Was die punktuellen Angriffe von Hubschraubern, Schiffen oder Fallschirmjägern anbelangt, so versuchen wir, die Lage in einer Reihe von Großstädten – Charkiw und Kiew – zu destabilisieren“, so Podoljak.

Er sagte auch, dass die Feindseligkeiten praktisch entlang der gesamten ukrainischen Grenzen ausgetragen werden.

Er wies darauf hin, dass die russische Bevölkerung nicht über zuverlässige Informationen verfügt.

„Die russische Propaganda erzählt ihnen, dass es kleine lokale Gefechte gibt, um die Ukraine zum Rückzug auf die Verwaltungsgrenzen der Regionen Luhansk und Donezk zu zwingen. Das heißt, die Russen wissen nicht einmal annähernd, dass friedliche Großstädte, Städte – Millionenstädte – bombardiert werden, das heißt, es wird versucht, die Infrastruktur nicht nur militärisch, sondern teilweise auch zivil zu zerstören und maximale Panik zu säen“, betonte Podoljak.

