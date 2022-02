Putin äußerte sich zur Lage im Donbass

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der russische Präsident Wladimir Putin äußerte sich am Freitag, den 18. Februar, zu der eskalierenden Situation im Donbass. Auf einer Pressekonferenz mit Alexander Lukaschenko sagte er, dass die Minsker Vereinbarungen umgesetzt werden sollten.

„Der Schlüssel zur Wiederherstellung des Friedens in der Ukraine und zum Abbau der Spannungen in diesem Land ist die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen. Alles, was Kiew tun muss, ist, sich mit Vertretern des Donbass an den Verhandlungstisch zu setzen und sich auf politische, militärische und humanitäre Maßnahmen zur Beendigung des Konflikts zu einigen“, sagte Putin.

Ihm zufolge sind die Treffen der Berater der Führer des Normandie-Formats ergebnislos verlaufen.

Putin sagte, er habe mit Lukaschenko vereinbart, die militärische Zusammenarbeit angesichts der zunehmenden Aktivitäten der NATO-Operation an den Außengrenzen zu verstärken.

Lukaschenko sagte seinerseits, er habe eine gemeinsame russisch-weißrussische Antwort auf „aggressive Aktionen des Westens“ diskutiert.

Die Eskalation der Spannungen hängt seiner Meinung nach nicht von der Ukraine ab, sondern wird vom Westen gefördert. Und wenn ein Krieg ausbricht, kann er den ganzen Kontinent erfassen.

Lukaschenko sagte auch, dass die Menschen bereits aus dem Donbass fliehen. „Die Menschen sind bereits bereit, von dort zu fliehen und sind wahrscheinlich schon auf der Flucht, das ist nicht normal“, sagte er.

Die Volksrepublik Donezk hat heute die Evakuierung der Bevölkerung nach Russland angekündigt, weil die ukrainischen Streitkräfte angeblich eine Offensive vorbereiten…