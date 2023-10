Putin sagt, er bereite sich auf Offensiven der ukrainischen Streitkräfte vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der russische Diktator Wladimir Putin hat erklärt, eine Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte sei „vollständig gescheitert“, aber er erwarte neue Offensiven.

„Was die ins Stocken geratene Gegenoffensive angeht – sie ist völlig gescheitert. Wir wissen jedoch, dass die gegnerische Seite in einigen Bereichen der Kampfhandlungen neue aktive Offensivoperationen vorbereitet. Wir sehen das, wir wissen es. Und wir reagieren entsprechend. Was jetzt überall entlang der Kontaktlinie geschieht, nennt man ‚aktive Verteidigung‘“, sagte Putin in der Sendung Moskau, Kreml, Putin.

Putin sagte, seine Truppen versuchten, „ihre Position in bestimmten Gebieten zu verbessern“.