Putin hat sich einen neuen "Grund" für den Einmarsch in die Ukraine einfallen lassen

Der russische Präsident Wladimir Putin rechtfertigte am Mittwoch, den 16. März, den Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine mit der Aussage, dass, wenn russische Truppen nur im Donbass operieren würden, dies die Bedrohung nicht beseitigen würde und es eine neue Frontlinie geben würde.

„Wir hatten keine andere Möglichkeit für die Sicherheit Russlands“, sagte er.

Er bekräftigte auch, dass Russland nicht das Ziel habe, die Ukraine zu besetzen.

„Das Auftauchen russischer Truppen in der Nähe von Kiew oder in der Nähe anderer Städte in der Ukraine ist nicht auf die Absicht zurückzuführen, das Land zu besetzen. Wir haben kein solches Ziel. Was die Taktik der Militäraktion angeht, so hat sie sich voll und ganz gerechtfertigt“, sagte Putin.

Der russische Präsident behauptet erneut, die Ukraine bereite sich auf den Bau von Atomwaffen vor. „In absehbarer Zukunft könnte das pro-nazistische Regime in Kiew Atomwaffen erhalten, das Ziel wäre Russland“, sagte er.

Putin sagte auch, dass die ukrainischen Behörden über verschiedene Kanäle aufgefordert worden seien, ihre Truppen aus dem Donbass abzuziehen, aber sie seien nicht dazu bereit.

Er sagte, die Taktik des russischen Verteidigungsministeriums für den Krieg in der Ukraine habe sich „voll und ganz gerechtfertigt“ – es werde alles getan, um Opfer unter der Zivilbevölkerung zu vermeiden;

Darüber hinaus sagte Putin erneut, die Ukraine werde vom Westen durch die Lieferung von Waffen und „Söldnern“ in den Krieg gedrängt.

„Wir dürfen nicht zulassen, dass die Ukraine als Sprungbrett für aggressive Aktionen gegen Russland dient“, sagte Putin…