Putin zieht vor dem Einmarsch in die Ukraine die Atomwaffen ab - Financial Times

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russland wird im Februar eine außerplanmäßige große Atomwaffenübung abhalten. Dies berichtet die Financial Times.

Nach Angaben von US-Militärs und Geheimdienstmitarbeitern soll die Übung als Warnung an die NATO dienen, nicht einzugreifen, falls sich der russische Präsident zu einem Einmarsch in die Ukraine entschließt.

Der Vorsitzende des Gemeinsamen Ausschusses, Mark Milley, und der Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes, Evril Haynes, gaben die Pläne des russischen Präsidenten zur Durchführung der Übung bekannt.

Russland führt alljährlich im Herbst Atomübungen durch, bei denen unter anderem Interkontinentalraketen zu Lande, zu Wasser und in der Luft getestet werden.

Die USA glauben, dass die Verschiebung der Termine Anfang des Jahres darauf zurückzuführen ist, dass Russland Gewalt demonstrieren will, falls der Föderationspräsident Truppen zur Fortsetzung der Invasion in der Ukraine befiehlt.

Nach Ansicht des Westens ist die optimale Zeit für eine russische Invasion von Mitte Februar bis Ende März.

Es wird auch berichtet, dass die Militärübungen eine angeblich überzeugende Erinnerung an die Macht der Moskauer Atomstreitkräfte sein würden. Nach Angaben der Federation of American Scientists verfügt Russland über etwa 4.500 nukleare Sprengköpfe in seinem Arsenal.

Russische Militärübung

Russland wird eine strategische Kommando- und Stabsübung mit dem Namen Thunder durchführen. Der Abschuss von ballistischen Interkontinentalraketen wird geübt.

Zusätzlich zu den Atomübungen verstärkt Russland seine militärischen Fähigkeiten auf der Krim. Luftlande- und Artillerieeinheiten werden mit moderner Ausrüstung ausgestattet, und auf der besetzten Halbinsel werden neue Schießstände eröffnet.

Wo russische Truppen an der Grenze zur Ukraine stationiert sind

Am 12. Januar wurde eine interaktive Karte veröffentlicht, die alle Daten über die Ansammlung russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine zeigt, wie sie von westlichen Medien im November 2021 veröffentlicht wurden.

Putins neuer Plan

Die New York Times und die Washington Post berichteten am 3. Februar, dass Russland das Video nutzen könnte, um die Ukraine des „Völkermords an der russischsprachigen Bevölkerung“ zu beschuldigen und die Empörung über das Video zu nutzen, um seine Invasion zu rechtfertigen. Ein anderes Szenario ist, dass die militanten Führer im Donbass „Moskau zum Eingreifen auffordern“…