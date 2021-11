Die Rada hat einen Algorithmus für den Fall einer russischen Invasion formuliert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Für den Fall, dass Russland militärische Aktionen gegen die Ukraine startet, wird die Werchowna Rada innerhalb weniger Stunden zusammentreten, um den Notstand oder das Kriegsrecht im Lande einzuführen. Dies sagte der stellvertretende Parlamentssprecher Olexander Kornienko in einem Interview mit Radio Svoboda.

„Die Werchowna Rada kann nur einen Plan haben – wenn es darum geht, das Kriegsrecht einzuführen oder entsprechende Abstimmungen vorzunehmen, muss sie innerhalb weniger Stunden tagen. Es liegt auf der Hand, dass es für diejenigen, die nicht in der Ukraine sind, schwieriger sein wird, dies zu tun. Aber in der Ukraine, wenn es sich nicht um eine Arbeitswoche in den Bezirken handelt, denke ich, dass das Potenzial vorhanden ist, sich in ein paar Stunden zu treffen. Wenn es sich um eine Woche Arbeit in den Bezirken handelt, halte ich acht Stunden für die am weitesten entfernte Ecke“, sagte Kornienko.

Er sagte auch, dass die Abgeordneten im Falle einer aktiven Militäraktion geschützt werden, damit sie abstimmen können.

In der vergangenen Woche erklärte Innenminister Denys Monastyrsky vor der Rada, dass die Ukraine in den Grenzregionen keinen Notstand auszurufen brauche. Aber dann sprach er über die Migrationskrise in Belarus…