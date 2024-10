Die Rada hat die Unterzeichnung des Steuergesetzes freigegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Parlament hat alle 13 Resolutionen abgelehnt, die die Unterzeichnung des Gesetzentwurfs über Änderungen im Steuerwesen blockieren. Dies teilte der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak am 14. Oktober mit.

Der nächste Schritt wird die Unterzeichnung des Gesetzes № 11416d durch den Vorsitzenden der Werchowna Rada sein, und dann – der Präsident der Ukraine.

„Das Gesetz tritt am nächsten Tag nach der Veröffentlichung in Kraft, also mindestens morgen-übermorgen“, sagte der Abgeordnete.

Wir erinnern daran, dass die Werchowna Rada der Ukraine am 10. Oktober den Gesetzentwurf zur Änderung des Steuergesetzbuches der Ukraine und anderer Gesetze der Ukraine über die Besonderheiten der Besteuerung während des Kriegsrechts unterstützt hat, der eine Erhöhung der Haushaltseinnahmen in diesem Jahr um 21,2 Milliarden Hrywnja und im nächsten Jahr – um 141,1 Milliarden Hrywnja vorsieht.