Ein Raketeneinschlag auf ein Hotel in Kramatorsk: eine polnische Journalistin wurde verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die polnische Staatsbürgerin Monika Andruszewska sagte, sie sei mit dem Auto in der Nähe des Ortes unterwegs gewesen, an dem der Raketeneinschlag stattfand.

Die polnische Staatsbürgerin Monika Andruszewska wurde bei einem russischen Raketenangriff auf Kramatorsk in der Region Donezk in der Nacht zum Sonntag, 25. August, verletzt. Das Ziel des russischen Angriffs war ein Hotel. Dies berichten die polnischen Medien Polsat News

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Donezk, Vadym Filashkin, sagte, dass drei Menschen durch den russischen Angriff verletzt wurden – Journalisten, Bürger der Ukraine, der USA und Großbritanniens.

Die polnische Journalistin Monika Andruschewska, die über den Krieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine berichtet, wurde durch den Beschuss verletzt, so das Medienhaus.

Sie war in einem Auto in der Nähe des Ortes unterwegs, an dem der Raketeneinschlag erfolgte.

„Mein erstes persönliches Blut ist für die Ukraine geflossen – ausgerechnet am Unabhängigkeitstag. Nach 10 Jahren Krieg. Iskander neben mir… Man fährt einfach durch die Stadt. Man lebt einfach. Sie atmen einfach. Das ist genug für die Russen, um zu versuchen, Sie zu töten“, schrieb sie in den sozialen Netzwerken.

Sie veröffentlichte auch ein Foto von ihrem Autowrack.

Wir erinnern daran, dass Russland in der Nacht zum 25. August Kramatorsk in der Region Donezk angegriffen hat – dabei wurden ausländische Journalisten verletzt.