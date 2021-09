Die Reallöhne in der Ukraine stiegen um 11% gegenüber dem Vorjahr

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im August 2021 betrug der durchschnittliche Nominallohn eines Vollzeitbeschäftigten in Unternehmen, Institutionen und Organisationen in der Ukraine 13.997 UAH. Das sind 348 UAH weniger als im Juli (14.345 UAH). Die entsprechenden Informationen beruhen auf Daten des Staatlichen Statistikamtes.

Nach Angaben der Statistikbehörde sind die Löhne im vergangenen Jahr um 22,3 % gestiegen (im Vergleich zum August letzten Jahres). Die Reallöhne (inflationsbereinigt) stiegen im Laufe des Jahres um 10,9 %.

Das höchste Gehalt wurde im August in Kiew mit 20.358 Griwna gezahlt, das niedrigste in der Region Czernowitz mit 10.811 Griwna.

Nach Angaben der Statistikbehörde wurden die höchsten Löhne im Informations- und Telekommunikationssektor gezahlt – 24.813 Griwna, wo die Löhne im Laufe des Jahres um 25,1 % gestiegen sind.

Es folgen die Bereiche Finanz- und Versicherungswesen – 23 537 UAH (+19,5%), öffentliche Verwaltung und Verteidigung, Sozialversicherung – 21 207 UAH (+26,2%), Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen – 19 170 UAH (+23,4%).

Zuvor hatte das Wirtschaftsministerium die Gehälter in staatlichen Unternehmen bekannt gegeben. Die Mitarbeiter des Finanzministeriums verdienen mit durchschnittlich über 47.000 Griwna am meisten, während die Mitarbeiter der Staatlichen Agentur für Energieeffizienz mit weniger als 6.000 Griwna am wenigsten verdienen.

Zuvor hatte der Staatliche Statistikdienst mitgeteilt, dass der Durchschnittslohn zum ersten Mal über 500 Dollar lag. Im Juni stieg das Durchschnittsgehalt im Vergleich zum Mai um mehr als 800 Griwna und erreichte damit einen Rekordwert.