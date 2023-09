Die Regelung zum Verkauf von Zigaretten im Duty Free wird noch einen weiteren Monat in Kraft bleiben - MP

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Verbot des Verkaufs von Zigaretten und Alkohol im Duty Free wird aufgrund der Verzögerung bei der Veröffentlichung des Gesetzes in der Parlamentszeitung Golos Ukrainy erst am 1. Oktober in Kraft treten. Dies berichtete der Leiter der vorläufigen Untersuchungskommission (temporäre Untersuchungskommission) zum illegalen Umsatz von Tabakwaren Jaroslaw Schelesnjak am Montag, den 4. September in Telegram.

„Eine kleine Detektivgeschichte über die Schließung der Regelung für Duty Free Zigaretten. Ich möchte Sie daran erinnern: es gibt ein System für mehrere Milliarden, und wir haben es durch das Gesetz №9315 geschlossen. Und es tritt in Kraft „ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat seiner Veröffentlichung folgt“, schrieb er.

Der Volksabgeordnete erinnerte daran, dass die Werchowna Rada den entsprechenden Gesetzentwurf am 10. August verabschiedet, seine Unterzeichnung beschleunigt und das Dokument schließlich am 30. August vom Präsidenten unterzeichnet hat.

„Es hätte sofort veröffentlicht werden müssen, aber wie durch Zauberei! – und es wurde erst am 2. September von der Stimme der Ukraine zur Veröffentlichung freigegeben. Das heißt, es wird nicht am 1. September, sondern erst am 1. Oktober in Kraft treten. Diese Verzögerung hat den Intriganten einen ganzen Monat und, wie ich glaube, zig Millionen eingebracht“, sagte Schelesnjak zheleznyak sagte.