Die Regierung hat den Interimschef des Kulturministeriums ernannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Ministerkabinett ernannte Rostislav Karandeev in einer Sitzung am Freitag, 28. Juli, zum kommissarischen Minister für Kultur und Informationspolitik. Darüber berichtete der Vertreter der Regierung in der Werchowna Rada Taras Melnychuk im Telegram.

„Vorübergehend zugewiesen die Aufgaben des Ministers für Kultur und Informationspolitik der Ukraine zu Karandeev Rostislav Vladimirovich,“ – schrieb Melnychuk.

Zuvor hatte der 51-jährige Karandeev die Position des ersten stellvertretenden Ministers für Kultur und Informationspolitik der Ukraine inne.