Die Regierung hat die Verluste bei den Getreidekulturen aufgrund der Hitzewelle genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Auswirkungen der Hitzewelle werden bei den späten Getreidearten – Mais, Sojabohnen und Sonnenblumen – am stärksten zu spüren sein, teilte das Landwirtschaftsministerium mit.

Aufgrund der abnormalen Hitze in der Ukraine wird die Ernte von frühem Getreide um 5% reduziert werden, und späte Kulturen könnten bis zu 15% verlieren. Dies erklärte der amtierende Minister für Agrarpolitik Taras Wyssozkyj in der Sendung TV-Marathon am Montag, den 29. Juli.

Ihm zufolge wird jetzt die Ernte von Frühgetreide, Weizen, Gerste und anderen Kulturen abgeschlossen und „diese atypisch hohen Temperaturen haben Pflanzenstress verursacht und können nicht unbemerkt bleiben“.

„Die Hitzewelle hat sich hier ausgewirkt… Die südöstlichen Regionen waren um 10-15 Prozent betroffen, die Erträge wurden reduziert. Aber in den zentralen und nördlichen Regionen war das Gegenteil der Fall, so dass die durchschnittliche Zahl für das Land irgendwo bei 5% liegen wird“, sagte Wyssozkyj.

Gleichzeitig wird die Gruppe der späten Getreidearten – Mais, Soja und Sonnenblumen – stärker betroffen sein.

„Es sieht so aus, dass es in den meisten Regionen, nicht in allen, zu Ertragseinbußen kommen wird. Stand heute sieht es so aus, als ob sie um 15% niedriger ausfallen werden“, sagte der Beamte.

Anfang Juli erlebte die Ukraine eine Rekordhitzewelle. Die Lufttemperatur überstieg in einigen Regionen 40 Grad Celsius.