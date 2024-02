In der Region Charkiw explodierten Menschen auf einer Antipersonenmine, zwei Menschen starben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Nähe des Dorfes. Dlinnoe Isjum explodierten Menschen auf einer Antipersonenmine, zwei Menschen wurden getötet, ein weiterer wurde verletzt. Darüber berichtet am 16. Februar der staatliche Notdienst.

„Die besetzten Gebiete sind buchstäblich „übersät“ mit explosiven Gegenständen. Wir erinnern noch einmal daran, wie wichtig es ist, die Regeln der Minensicherheit zu beachten: Bewegen Sie sich nur auf geprüften Wegen, berühren Sie keine verdächtigen Objekte, versuchen Sie nicht, sie zu bewegen“, heißt es in der Mitteilung.

Wir werden daran erinnern, dass in dem Dorf Belyaevka in der Region Cherson auf der russischen Mine zwei Männer in die Luft geflogen sind. Beide überlebten, wurden aber schwer verletzt.