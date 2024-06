In der Region Charkiw haben sich zwei Menschen mit Sprengkörpern in die Luft gesprengt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Isjum sprengte sich ein Mann, der auf einem Friedhof Grabgruben aushob, mit einem unbekannten Sprengkörper in die Luft.

Im Laufe des Tages wurden in der Region Charkiw zwei Fälle von Sprengstoffexplosionen registriert. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Synjehubow am Freitag, den 7. Juni in Telegram.

So ist in Novaya Hnilitsa ein Traktor über eine Mine „Blütenblatt“ gefahren, der Fahrer liegt im Krankenhaus. In Isjum ist ein Mann, der auf dem städtischen Friedhof Löcher für eine Beerdigung grub, auf einem unbekannten Sprengsatz in die Luft geflogen. Er wird ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert.

Heute Nacht haben russische Drohnen Lizogubovka und Tschuhujiw in der Region Charkiw angegriffen.

„Das Dorf Lizogubovka. Durch den Einschlag einer Shahed-Drohne wurden das Dach eines Hauses, die Fensterverglasung und zwei Nebengebäude in Tschuhujiw beschädigt. Durch den Einschlag der Drohne wurden ein Auto, ein Zaun, eine Wasserleitung, Fenster von neun- und fünfstöckigen Häusern, eine Apotheke, ein Geschäft, eine Filiale der Ukrposhta und eine Tankstelle beschädigt“, sagte Synjehubow.

Das russische Militär beschoss in der Nacht auch das Gebiet des Erholungszentrums in Malinovka mit Drohnen und S-300. Infolgedessen wurden Häuser und Eigentum beschädigt.

Feindliche Angriffe mit UABs gab es im Laufe des vergangenen Tages auch in Bely Kolodets (Treffer im offenen Gelände, keine Angaben zu Schäden und Opfern) und Tomakhovka (zerstörte Gebäude von Privathaushalten).

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die russischen Truppen vom 10. Mai bis zum 4. Juni in der Nähe von Wowtschansk in der Region Charkiw etwa 300 Fliegerbomben abgeworfen haben.