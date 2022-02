In der Region Charkiw wird vor der Gefahr einer Staudammexplosion gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Charkiw werden einige Bewohner des Dorfes Pechenezh wegen möglicher Explosionen evakuiert. Eine Sprengung des Staudamms sei in Vorbereitung, teilte der Gemeinderat von Peschenezh am Donnerstag, 24. Februar, mit.

„Explosionen stehen unmittelbar bevor! Es besteht die Gefahr, dass der Damm des Pechenezh-Stausees explodiert. Alle, die sich in den Häusern und Straßen in der Nähe des Sewerskij Donez aufhalten, sollten dringend auf den Berg, in die Zinchenko-Straße, evakuiert werden“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird nicht angegeben, wer genau die Sprengung des Staudamms vorbereitet…