In der Region Charkiw wurde ein Versteck mit russischer Munition gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Mitarbeiter des State Bureau of Investigation haben in der Region Charkiw ein sorgfältig getarntes Versteck gefunden, in dem russische Angreifer raketengetriebene Sturmgranaten versteckt hatten. Dies teilte der Pressedienst der Behörde am 25. Mai mit.

In einem der Waldgürtel im Bezirk Tschuhujiwski wurden 18 Stück Munition gefunden.

„Nach operativen Informationen wurde das Versteck von Soldaten des 3. Bataillons des 101. Regiments der Russischen Föderation vor dem Rückzug ausgerüstet. Alle Waffen wurden beschlagnahmt und werden an eine der Brigaden der ukrainischen Streitkräfte übergeben“, betonte das State Bureau of Investigation.

Zuvor war im Bezirk Butschanskyy in der Region Kiew eine Kiste mit russischer Munition gefunden worden.

