Die Region Cherson wurde an einem Tag 71 Mal beschossen, wobei es Tote und Verletzte gab

In In den vergangenen 24 Stunden, am 20. Dezember, beschossen russische Truppen das Gebiet der Region Cherson 71 Mal. Sie feuerten mit Artillerie, MLRS, Mörsern und Panzern, so Jaroslaw Yanushevich, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson.

„Der Feind hat erneut Wohngebiete in Cherson beschossen. Treffen Sie den Flusshafen, private und Wohngebäude. Leider gibt es auch zivile Opfer. In den vergangenen 24 Stunden haben die Russen 1 Person getötet, 6 Personen wurden unterschiedlich schwer verwundet“, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung in einer Erklärung…