Die Region Cherson wurde im Laufe des Tages 98 Mal beschossen, es gab Tote und Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Vortag, dem 30. Oktober, haben die russischen Truppen die Region Cherson fast 100 Mal beschossen. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Region Cherson, Alexander Prokudin.

In den letzten 24 Stunden hat der Feind 98 Beschüsse vorgenommen und dabei 447 Granaten aus Mörsern, Artillerie, Grads, Panzern, unbemannten Flugzeugen und der Luftfahrt abgefeuert. Der Feind feuerte 36 Granaten auf die Stadt Cherson ab. Es wurden 38 UAB-Einschläge auf bewohnte Gebiete in der Region Cherson registriert. Das russische Militär traf Wohnviertel von Siedlungen in der Region, Verwaltungsgebäude in den Bezirken Beryslaw und Cherson, ein Unternehmen der Lebensmittelindustrie und eine Bibliothek in Cherson“, so der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Prokudin fügte hinzu, dass durch die russische Aggression im Laufe des vergangenen Tages in der Region Cherson eine Person getötet und 16 weitere verletzt wurden.