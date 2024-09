In der Region Donezk wütet nach einem Beschuss ein Großfeuer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das russische Militär hat Lyman beschossen, wodurch der Wald in Brand geraten ist. Das Feuer breitete sich über Hunderte von Metern aus.

In Lyman Forstwirtschaft in der Region Donezk für den zweiten Tag weiterhin die Beseitigung eines Großbrandes, die als Folge der feindlichen Beschuss ausbrach. Darüber berichtet der Pressedienst des staatlichen Notdienstes am Montag, den 16. September.

„In der vergangenen Nacht hat der Feind die Stadt Lyman beschossen, woraufhin der Wald in Brand geriet. Aufgrund des starken böigen Windes breitete sich das Feuer über Hunderte von Metern in die Tiefe aus“, heißt es in der Meldung.

Das Personal der Garnisonen von Donezk und Saporischschja sowie Forstarbeiter waren vor Ort im Einsatz.

Pyrotechnische Berechnungen untersuchen die Zugangswege der Ausrüstung und die Zugänge des Personals zu den Brandherden. Mit Hilfe eines unbemannten Luftfahrzeugs wird die Situation ständig überwacht, der Einsatz von Feuerwehrleuten in der Nähe von Siedlungen wird organisiert, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Um 09:00 Uhr hat das Feuer etwa 240 Hektar Waldfläche erfasst. Die Löschung des Feuers dauert an.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass in der Region Poltawa die Liquidierung eines großflächigen Waldbrandes auf einer Fläche von etwa 100 Hektar andauert. Das Feuer brach in dem Wald in der Nähe des Dorfes Malaya Pereschepina aus.

