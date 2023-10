In der Region Luhansk errichten die Russen eine Militärstadt, indem sie Einheimische deportieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen vertreiben die Menschen aus ihren Häusern im Dorf Berezovoye in der Region Luhansk. Dort wollen sie ihr Militärlager errichten. Darüber berichtete der Sprecher des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine Andrij Kovalev im Rundfunk.

„In dem vorübergehend besetzten Dorf Berezovoye in der Region Luhansk führen die Eindringlinge unter dem Deckmantel der Evakuierung die Deportation der lokalen Bevölkerung durch. Die Menschen werden ohne ihre Zustimmung näher an die Grenzen zur Russischen Föderation gebracht. Die Invasoren tun dies, um ihr Militärlager in Beresowoje zu errichten und dort ihre Einheiten zu stationieren“, sagte er.

Laut Kowaljow haben die Invasoren damit begonnen, den Einwohnern ihre Häuser billig abzukaufen. Wenn die Menschen ihr Eigentum nicht verkaufen wollen, werden die russischen Soldaten gewaltsam in die Wohnungen der Einheimischen gebracht.

Außerdem haben die Invasoren eine Straßensperre mit einer Schranke in Berezovoye errichtet, und Zivilisten dürfen das Dorf nicht betreten.