Region Lwiw von zwei Dutzend Raketen angegriffen - Sadowyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben über Nacht Infrastruktureinrichtungen in der Region Lwiw mit Raketen und Angriffsdrohnen angegriffen. Dies berichtete der Bürgermeister von Lwiw Andrij Sadowyj am Sonntag, den 24. März, in Telegram.

„Vorläufig ist bekannt, dass etwa 20 Raketen und 7 Shaheds auf unsere Region geflogen sind. Das Ziel sind Objekte der kritischen Infrastruktur“, schrieb er.

Nach Angaben des Bürgermeisters werden in Lwiw „Ankünfte“ nicht registriert.

„Es ist bekannt, dass die Region Lwiw beschossen wird. Die Folgen werden von den regionalen Behörden gemeldet“, fügte Sadowyj hinzu.

Wir erinnern daran, dass in der Nacht des 24. März in der gesamten Ukraine ein Luftalarm ausgerufen wurde. TU-95MS 14 Flugzeuge – Träger von Marschflugkörpern – hoben ab. Wenig später hörten die Einwohner von Kiew Explosionen. Auch der Feind versuchte, die westlichen Regionen der Ukraine anzugreifen.

Am Morgen wurde bekannt, dass etwa ein Dutzend russische Raketen in der Nähe von Kiew abgeschossen worden waren.