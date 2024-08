In der Region Mykolajiw geht die Brandbekämpfung in einem Waldgürtel weiter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es sind 20 Feuerwehrleute und fünf Ausrüstungseinheiten des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen im Einsatz. Auch drei Wasserfahrzeuge sind zusätzlich im Einsatz.

In der Region Mykolajiw sind Mitarbeiter des Staatlichen Notdienstes immer noch dabei, das Feuer in der Nähe des Dorfes Polowinki im Bezirk Mykolajiw zu löschen. Polovinki Bezirk Mykolajiw. Dies berichtet der Pressedienst des Staatlichen Rettungsdienstes am Montag, den 12. August.

Derzeit wurde das Feuer von Einheiten des staatlichen Notdienstes auf einer Fläche von 5 Hektar lokalisiert. Gleichzeitig gehen die Löscharbeiten weiter.

Vor Ort sind 20 Feuerwehrleute und fünf Einheiten des staatlichen Rettungsdienstes. Außerdem sind drei Wasserfahrzeuge im Einsatz.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Situation von Quadrokoptern überwacht wird.

Wir haben berichtet, dass die Rettungskräfte in der Region Odessa bereits einen Großbrand in einem Unternehmen gelöscht und Lagerhäuser mit Getreide gerettet haben.