In der Region Mykolajiw zählte ein Beamter einer Militäreinheit eine Million "Kampfeinsätze"

Ein Beamter einer Militäreinheit in der Region Mykolajiw ist enttarnt worden, weil er seinen Untergebenen illegal eine Million Hrywnja für angebliche „Kampfeinsätze“ in Rechnung gestellt hat. Dies teilte das State Bureau of Investigation am 31. Januar mit.

Es wird festgestellt, dass der Beamte von März bis Juli 2022 zusätzliche Zahlungen an 10 unterstellte Soldaten leistete, die angeblich Kampfeinsätze an der Front durchführten. Dabei befanden sich diese Personen nicht im Bereich der Kampfeinsätze, und einige von ihnen waren ohne triftigen Grund vom Dienst abwesend.

Mitarbeiter des State Bureau of Investigation teilten die Zahl der Verdächtigen mit, für deren Fahrlässigkeit unberechtigterweise fast 1 Million Hrywnja aus dem Staatshaushalt gezahlt wurde.

