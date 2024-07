In der Region Odessa setzte ein 10-jähriger Junge Heu in Brand und starb

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Infolge des Feuers erlitt das Kind etwa 40 Prozent Verbrennungen am Körper und starb noch vor dem Eintreffen der Sanitäter.

In dem Dorf Mirnopolye im Bezirk Bolgrad starb ein 10-jähriger Junge an den Folgen eines Feuers, das am Samstag, den 20. Juli, ausgebrochen war. Dies teilte die Abteilung der Nationalen Polizei und der Region Odessa mit.

Die Gesetzeshüter fanden heraus, dass der Junge in der Garage spielte und das Heu, das in dem Raum trocknete, in Brand setzte. Er atmete Kohlenmonoxid ein und verlor das Bewusstsein. Als Folge des Feuers erlitt das Kind etwa 40 Prozent Verbrennungen am Körper und starb, bevor die Sanitäter eintrafen.

Zum Zeitpunkt der Tragödie waren die Eltern des Jungen bei der Arbeit. Sein 17-jähriger Bruder sollte auf ihn aufpassen, aber er war zu dieser Zeit bereits zu Bett gegangen.

In der Familie werden drei Minderjährige erzogen. Sie ist beim Children’s Affairs Service als in schwierigen Lebensumständen befindlich registriert.