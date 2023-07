In der Region Poltawa gab es eine Fischpest: ein Strafverfahren wurde eingeleitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Poltawa wurde ein Strafverfahren wegen der Verschmutzung des Flusses Psel eingeleitet. Dies teilte der Regionalrat von Poltawa mit.

„Wir haben eine Nachricht über die Einleitung eines Strafverfahrens erhalten, es gibt einen Beschluss, der unsere Spezialisten anzieht. Inspektoren der Ökoinspektion führten eine Untersuchung durch, nahmen Proben von Böden und Wasser. Es regnete drei Tage lang in Strömen, und man sollte auch bedenken, dass alle Landwirte Herbizide und Düngemittel ausbringen. All das wurde von einem starken Wasserstrom weggespült und gelangte in den Fluss“, sagte Igor Gorzhiy, Leiter der staatlichen Umweltinspektion des Zentralbezirks.

Es wird berichtet, dass die Kommission die Orte in der Nähe des Geländes der Schweinefarm von LLC NPP Globinsky, die Schlucht, in die tierische Abfälle gefallen sein könnten, neue Lagereinrichtungen des Unternehmens und das Ufer des Flusses Psel, wo das Fischsterben festgestellt wurde, inspiziert hat.

Die Kommission hat es nicht eilig, kategorische Schlussfolgerungen zu ziehen und wartet die Ergebnisse der Untersuchung ab.