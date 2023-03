In der Region Riwne ist das Coronavirus ausgebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Region Riwne ist führend bei der Zahl der Coronavirus-Fälle in der Ukraine. Allein in der vergangenen Woche wurden in der Region fünf tödliche Fälle und mehr als tausend neue Fälle gemeldet, berichtet TSN.

Diese Zahlen sind 30 % höher als die Zahl der COVID-19-Fälle in der vergangenen Woche.

Nach Angaben der Mediziner ist der hochansteckende Omicron-Stamm jetzt aktiv im Umlauf. Obwohl der Verlauf milder ist, ist er immer noch gefährlich, vor allem für ältere oder chronisch kranke Menschen.

Nur die Hälfte der Bevölkerung in der Region ist geimpft, und nur 10 % haben eine Pufferdosis erhalten…