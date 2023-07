Der Oberste Anti-Korruptionsgerichtshof hat entschieden, das Vermögen russischer Oligarchen zu verstaatlichen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Oberste Anti-Korruptionsgerichtshof hat entschieden, das Vermögen mehrerer russischer Oligarchen, die dem Kreml nahe stehen, zu verstaatlichen. Dies teilte der Pressedienst des DBR mit.

Es wird berichtet, dass Mitarbeiter des DBI Dutzende von Unternehmen aufgedeckt haben, die mit russischen Eigentümern verbunden sind und deren Aktivitäten mit Sanktionen belegt wurden. Unter den Endbegünstigten der kommerziellen Strukturen Brüder Arkady und Igor Rotenberg, Oleg Deripaska, Evgeny Giner, Alexander Ponomarenko und Alexander Skorobogatiko.

Glukhov Quarzit-Steinbruch LLC und Mykolajiw Alumina Plant LLC, Ocean Plaza Einkaufszentrum, 88,89% der Aktien der First Investment Bank wurden in den Besitz des Staates übertragen.

Verschiedene Anteile am Grundkapital und Eigentum von Russen in anderen wichtigen strategischen Sektoren der ukrainischen Wirtschaft wurden verstaatlicht, insbesondere Avangard-Vilarti LLC und 66,65% der Lybid Investment Union.

„Strukturen, die von Oleg Deripaska kontrolliert werden, waren auch an der Erweiterung und dem Wiederaufbau des Seehafens Dnipro-Bug beteiligt. Grundstücke und Immobilien in verschiedenen Regionen der Ukraine sowie Hunderte von Spezial- und Frachtausrüstungen wurden an den Staat zurückgegeben. Die Eigentümer anderer von der Ukraine verstaatlichter Vermögenswerte sind die Russen Alexander Ponomarenko und Alexander Skorobogatko“, heißt es in der Erklärung.

Es wird auch berichtet, dass die Vermögenswerte beschlagnahmt wurden und die Verstaatlichung von 93,2 Prozent der Riwneoblenerho, 99,9 Prozent der Chersonoblenerho, 96,8 Prozent der Tscherniwzioblenerho, 95,5 Prozent der Schytomyroblenerho, 72,9 Prozent der Kirowohradoblenerho sowie sieben Hotels und zwei Einkaufszentren im Wert von 2 Mrd. Hrywnja in Erwägung gezogen werden.