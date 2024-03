Japan hat es nicht geschafft, seine erste private Weltraumrakete zu starten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Der geplante Start von Japans erstem privaten Raumfahrzeug, Space One, wurde am Samstag, den 9. März, abgesagt, weil das Fahrzeug in eine Gefahrenzone unterhalb der Flugreichweite eindrang.

Dies berichtet Bloomberg.

Die Absage des Raketenstarts war nicht auf eine Fehlfunktion der Rakete zurückzuführen, weshalb Vertreter von Space One sehr verärgert waren.

„Wir haben hart für den heutigen Start gearbeitet, daher ist das Ergebnis sehr bedauerlich… Wir werden unser Bestes tun, um die Erwartungen beim nächsten Mal zu erfüllen“, sagte Space One-Vorstandsmitglied Kozo Abe.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Space One Starts abgesagt hat. Frühere Probleme standen im Zusammenhang mit der Pandemie und dem Krieg in der Ukraine.

Die Kairos-Rakete, deren Start verschoben wurde, sollte einen Regierungssatelliten starten. Mit einer Nutzlast von 250 Kilogramm für eine niedrige Erdumlaufbahn ist die Space One Rakete viel kleiner als die Falcon 9 von SpaceX, die 22.800 Kilogramm tragen kann.

Space One wurde 2018 gestartet und wird von Investoren wie Canon Electronics Inc., IHI Aerospace Engineering Co. dem Immobilienunternehmen Shimizu Corp. und der Development Bank of Japan unterstützt.

Der Neustart der Rakete ist frühestens für den 13. März geplant.