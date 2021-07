Neue Zölle und Ukrainisierung: Was sollten die Ukrainer im Juli erwarten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Jeder neue Monat in der Ukraine ist traditionell mit Veränderungen verbunden, wenn neue Gesetze in Kraft treten, die Spielregeln geändert oder die Tarife erhöht werden. Der Juli ist da keine Ausnahme, denn er bringt eine Reihe wichtiger Neuerungen für die Ukrainer mit sich. So ist seit diesem Monat der Grundstücksmarkt im Lande teilweise angelaufen, die Renten und andere Sozialleistungen wurden leicht erhöht, und mit ihnen sind auch die Raten wieder gestiegen. Auch die Sprachstandards haben sich geändert – es wird noch weniger russischsprachige Filme und Bücher geben. „Vesti“ hat analysiert, was der zweite Sommermonat uns bringen wird.

Sozialleistungen und Renten

Die Lebenshaltungskosten haben sich in diesem Monat geändert. Seit dem 1. Juli ist er um 105 UAH (4,8%) gestiegen – von 2189 auf 2294 UAH. Das führte automatisch zu einer Neuberechnung einiger Sozialleistungen. Dazu gehören das maximale Arbeitslosengeld, der Mindestunterhalt sowie die Unterstützung einkommensschwacher Familien und alleinerziehender Mütter. Zum Beispiel wird der Mindestunterhalt im Juli 1 Tausend 6 UAH für Kinder unter 6 Jahren und 1 Tausend 255 UAH – für Kinder von 6 bis 18 Jahre alt.

Nach dem Anstieg der Lebenshaltungskosten in der Ukraine erhöhte sich auch die Höhe der minimalen (von 1769 auf 1854 UAH) und maximalen (von 17 690 auf 18540 UAH) Renten. Darüber hinaus wird in diesem Monat auch die Indexierung der Renten für diejenigen, die in den Jahren 2018-2020 ausgezahlt wurden, sowie für diejenigen, die die Mindestrente erhalten, erfolgen – sie werden um jeweils 100 UAH erhöht.

Aber die versprochene Nachzahlung von 400 UAH für Rentner, die älter als 75 Jahre sind, wird nicht geleistet. Diese Initiative wurde auf Oktober verschoben. Das Ministerium für Sozialpolitik erklärte, dass der Staat nun „ein wenig knapp an Ressourcen“ sei. Eine Gesamterhöhung der Renten wird mehr als 5 Millionen Rentner betreffen.

Neue Covid-Zwangsbedingungen

Ab dem 2. Juli treten die Einreisebeschränkungen in die Ukraine aufgrund der Deltabelastung in Kraft. Sie gelten für die Einreise aus Ländern, in denen es einen Ausbruch dieses Stammes gibt. Und sie werden sowohl Ukrainer als auch Ausländer betreffen. Dies wird im Ministerium für Gesundheit berichtet. Ab heute umfasst die Liste der „gefährlichen“ Länder: Indien, Großbritannien, Russland und Portugal. Insbesondere Ausländer (mit Ausnahme derjenigen, die eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in der Ukraine haben) über 12 Jahre, die aus Indien, Großbritannien, Russland und Portugal in die Ukraine einreisen oder sich in den letzten zwei Wochen mindestens sieben Tage auf deren Territorium aufgehalten haben, müssen direkt an den Grenzübergängen einen Schnelltest zur Identifizierung des Coronavirus-Antigens bestehen.

Wenn das Ergebnis negativ ist, können Sie eingeben. Bürger der Ukraine, Ausländer und Staatenlose, die sich dauerhaft auf dem Territorium der Ukraine aufhalten (mit Ausnahme von Personen unter 12 Jahren) und aus den oben genannten Ländern kommen, müssen ebenfalls einen Schnelltest machen. Im Falle eines positiven Ergebnisses werden sie zur obligatorischen Selbstisolierung oder Beobachtung geschickt.

Jetzt sagt das Gesundheitsministerium nur noch vier Länder, aus denen die Einreise aufgrund des Delta-Stammes eingeschränkt wird. Das NSDC wies jedoch darauf hin, dass dieser Stamm auch aus Polen, Rumänien und der Slowakei auf das Territorium der Ukraine gelangen kann. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wird die Liste der Länder je nach Epidemiesituation überprüft und aktualisiert.

Neue Prüfungen

Ab dem 1. Juli begann die staatliche Arbeitsbehörde in Zusammenarbeit mit der staatlichen Steuerbehörde, Unternehmen zu inspizieren, um nicht angemeldete Arbeitnehmer zu identifizieren. Die ersten, die von den Inspektionen betroffen sind, können diejenigen sein, die bereits Informationsbescheide erhalten haben. Nach Angaben der staatlichen Arbeitsinspektion übersteigt die Zahl solcher Arbeitgeber 62 Tausend, vor allem im Handel, in der Landwirtschaft, im Transportwesen und in der Gastronomie.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Inspektor zur Identifizierung von nicht angemeldeten Arbeitnehmern die Produktions-, Büro- und Verwaltungsräume der Arbeitgeber frei betreten kann, sich mit den Dokumenten vertraut machen kann, deren Führung durch die Arbeitsgesetzgebung vorgesehen ist, mit Arbeitnehmern und Vertretern des Arbeitgebers kommunizieren kann, ihnen Fragen stellen und Erklärungen erhalten kann. Wenn nicht angemeldete Arbeiter entdeckt werden, werden sofort Schritte eingeleitet, um sie wegen Verstößen gegen Arbeits- und Steuergesetze zu belangen. Die Strafen für Verstöße gegen die Arbeitsgesetzgebung (Löhne in einem Umschlag, Arbeit ohne Anmeldung, Nichtzahlung der einmaligen Sozialleistung usw.) reichen von 65 bis 195 Tausend UAH.

Eine neue Welle der Ukrainisierung

Am 16. Juli wird Teil 6 des Artikels 23 des Sprachengesetzes in Kraft treten, der besagt, dass alle Filme in der Ukraine in ukrainischer Sprache gezeigt werden müssen. Dies gilt sowohl für den Filmverleih (die Ausnahme sind 10 % aller Vorführungen pro Monat) als auch für die Internetplattformen, vor allem aber für das Fernsehen, in dem viele Filme und TV-Serien immer noch auf Russisch ausgestrahlt werden.

Übrigens, im Mai meldeten die Abgeordneten der Präsidentenpartei „Diener des Volkes“ gleich mehrere Gesetzesentwürfe an, sie schlugen vor, das Inkrafttreten dieser Norm bis zum Ende der Quarantäne zu verschieben, die nun ständig verlängert wird. Aber die Dokumente wurden nicht unterstützt. Darüber hinaus hat dieses Thema einen weiteren Skandal innerhalb der Partei selbst verursacht. Gleichzeitig weisen Vertreter der Fernsehindustrie, die recht eng in die ukrainische Politik eingebunden ist, seit langem auf die katastrophalen Folgen des Verbots der Vorführung von Filmen und TV-Serien in russischer Sprache hin. Es gibt einfach nicht genug ukrainischsprachige Produkte auf dem Markt, um sie zu ersetzen. Darüber hinaus kann die Ablehnung russischsprachiger Filme eine neue Welle der Abwanderung ukrainischer Zuschauer zu russischen Sendern auslösen. Dieser Prozess ist übrigens trotz Kanalverboten bereits im Gange.

Auch für staatliche und kommunale Theater stehen Änderungen an. Zum Beispiel verwenden das Kiewer Akademische Jugendtheater, das Kiewer Akademische Drama- und Komödientheater, das Theater auf dem Podol, das Nationale Akademische Russische Dramatheater Lesja Ukrainka die russische Sprache in Kiew. Ab dem 16. Juli müssen diese Institutionen eine ukrainische Übersetzung aller Aufführungen vorlegen, wenn diese in russischer Sprache gezeigt werden sollen. Wenn es sich um private Theatervorstellungen handelt, ist eine Übersetzung nicht erforderlich.

„Wir haben bereits 80 % aller Aufführungen in ukrainischer Sprache. Im Übrigen hängt alles von der jeweiligen Leistung ab. Irgendwo werden wir Gadgets verwenden, die unsere Gäste separat in der Garderobe bekommen können, und in einigen Fällen wird es ein vollständig gedruckter Text der Vorstellung auf Ukrainisch sein. Was die Bildschirme mit Untertiteln angeht, so wollen wir sie nicht verwenden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dies keine gute Idee ist. Der Zuschauer kann nicht gleichzeitig auf die Leinwand schauen und die Emotionen der Schauspieler beobachten. Anfangs dachten wir sogar daran, an jedem Stuhl ein spezielles Gadget anzubringen. Aber das ist ein sehr teures Vergnügen. Es ist so, dass unser Staat Gesetze verabschiedet, aber wie sie umzusetzen, bietet es nicht“, – Vitaliy Malakhov, künstlerischer Leiter und Direktor des Theaters auf Podol, sagte „Vesti“.

Es wird auch weniger russischsprachige Bücher in den Regalen der Geschäfte geben. Jetzt, nach dem Buchstaben des Gesetzes, werden die Verlage verpflichtet, nicht weniger als 50% der Bücher in der Staatssprache zu drucken, und in den Buchhandlungen sollte mindestens die Hälfte des Sortiments in Ukrainisch sein. Ausgenommen sind Bücher in Krimtatarisch, anderen Sprachen indigener Völker oder nationaler Minderheiten der Ukraine auf Kosten des staatlichen und/oder lokalen Budgets sowie Bücher in den Amtssprachen der EU (Russisch gehört nicht dazu. – Anm. d. Verf.).

Und schließlich werden zusätzliche Anforderungen für Bewerber um ein öffentliches Amt eingeführt: ein Test der Beherrschung der ukrainischen Sprache. Ohne eine Bescheinigung über die staatlichen Sprachkenntnisse wird der Weg zu den Regierungsstellen ab dem 16. Juli gesperrt sein. All diejenigen, die bereits für den Staat arbeiten, müssen die Prüfung jedoch nicht ablegen.

Was ist mit den Tarifen

Ein weiteres besonders schmerzhaftes Thema für die Ukrainer sind die Zölle. Die gute Nachricht ist, dass die Stromtarife im Juli nicht steigen werden. Die schlechte Nachricht ist, dass die Gaspreise für den Sommer weiterhin in einem verrückten Tempo steigen. Die monatlichen Preise, die Unternehmen für Juli anbieten, gehen bis zu 15,5 Griwna pro Kubikmeter. Insbesondere das Gasversorgungsunternehmen „Naftohaz Ukrainy“ setzte den Monatspreis im Juli auf 13,13 UAH fest (im Juni waren es 11,94 UAH pro m³). Im Juli letzten Jahres waren es 6,99 Griwna. Es ist erwähnenswert, dass derzeit die Gaspreise überall auf der Welt steigen. Und dementsprechend wirkt es sich auf die Kosten der Versorgungsunternehmen in der Ukraine aus. Zusätzlich zu den Kosten für Gas könnte der Anstieg des Erdgaspreises sehr bald die Kosten für Warmwasser erhöhen. Nach einem starken Anstieg der Gaspreise in einigen Eigentumswohnungen in der Hauptstadt, die Kosten für einen Kubikmeter Warmwasser hat sich auf 300 UAH erhöht.