In dem vorübergehend besetzten Dorf Michailowka in der Region Saporischschja kam es zu einem Konflikt zwischen Einheiten der russischen Armee. Die Schießerei wurde von „Kadyrowtsy“ und Dagestanern organisiert. Dies meldete das Zentrum für nationalen Widerstand.

Nach Informationen aus dem Untergrund trafen am 12. August russische Propagandisten in Michailowka, Bezirk Wassiljewski, ein, um eine Geschichte über den „großen Beitrag“ eines hochrangigen Beamten der „Kadyrowzy“ zur Entwicklung der besetzten Gebiete zu drehen.

Am Abend dieses Tages kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen „Kadyrovtsy“ und Dagestanern aus einer anderen ROVD-Einheit im Bereich des zentralen Parks in Michailowka. Während des Streits eröffnete einer der Angreifer das Feuer in die Luft aus einer kleinen automatischen Waffe.

Im Verlauf des Streits erlitt einer der Angreifer zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen, die nicht lebensbedrohlich sind. Dies führte zu einer offenen Konfrontation zwischen den Einheiten, die Granatwerfer GP-25 Koster, Handgranaten und kleine automatische Waffen einsetzten.

„Im Verlauf des Kampfes hatten die Dagestaner Erfolg. Auf beiden Seiten beliefen sich die nicht wieder gutzumachenden Verluste auf 20 Angehörige der Einheiten der Russischen Föderation und mehr als 40 Verwundete. Der Kommandeur der Kadyrow-Einheit (wahrscheinlich im Rang eines Obersts) wurde zur Strafe in die vorderen Stellungen geschickt“, heißt es in dem Bericht.