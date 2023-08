In der Region Saporischschja wurde der Angriff der "Shaheds" abgewehrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das ukrainische Militär „landete“ zwei iranische Drohnen des Typs Shahed-136, die von russischen Aggressoren in der Region Saporischschja abgeschossen wurden. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine am Sonntag, den 27. August, mit.

„Am Ende des Tages, am 26. August, wurden in der Region Saporoshje zwei Kampfdrohnen des Typs Shahed von der Einheit des Luftkommandos Wostok zerstört“, heißt es in dem Bericht.

Weitere Einzelheiten sind bisher nicht bekannt.

Die Militärverwaltung der Region Saporischschja wiederum meldete, dass russische Angreifer im Laufe des vergangenen Tages 89 Mal das Gebiet der Bezirke Polohovsky und Vasilievsky beschossen haben – mit Drohnen, Mehrfachraketenwerfern und Artillerie.

„In Kamenskoje geriet ein 42-jähriger Mann unter Beschuss, der leider tödliche Wunden erlitt, während eine verletzte 46-jährige Frau in eine medizinische Einrichtung gebracht werden konnte. In Gulyaypol wurden eine 60-jährige Frau und ein 59-jähriger Mann verletzt. Darüber hinaus wurde ein 68-jähriger Einwohner von Novodanilovka verletzt. Alle Verwundeten erhalten die notwendige Hilfe“, heißt es in der Mitteilung.

In der Nacht starteten die Russen Ch-101/555/55-Raketen von Tu-95-Bombern aus Richtung Kaspisches Meer.

Gegen fünf Uhr morgens waren in den Außenbezirken von Kiew Explosionen zu hören – die Luftabwehr war im Einsatz. Explosionen wurden auch in zwei anderen Gebieten gemeldet.

Später meldete die Luftwaffe, dass der Abschuss von acht Objekten registriert wurde. Vier Marschflugkörper wurden abgeschossen. Andere Ziele wurden wahrscheinlich verfehlt.