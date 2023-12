In der Region Sumy wurden die Bewohner von 19 Siedlungen in der Grenzzone vollständig evakuiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Sumy wurde die Bevölkerung von 19 Siedlungen in der 5-Kilometer-Grenzzone vollständig evakuiert. Darüber berichtet Suspilne am Sonntag, den 24. Dezember.

Die Siedlungen, aus denen die Menschen weggezogen sind, liegen in den Gemeinden Novoslobodskaya, Bilopolska, Krasnopolska, Shalyginsk und Esman in der Region.

„Insgesamt sind die Bewohner der Siedlungen in der 5-km-Zone von vier Bezirken – 15 Gemeinden der Region Sumy – von der Evakuierung betroffen. Die Gesamtzahl der Menschen beträgt 12 689 Personen, darunter 712 Kinder“, heißt es in der Mitteilung.

Es ist bekannt, dass das Ministerkabinett der Ukraine im März 2023 den Mechanismus der Zwangsevakuierung von Kindern in Begleitung eines Elternteils oder eines anderen gesetzlichen Vertreters aus Zonen aktiver Feindseligkeiten genehmigt hat.

Die Region Charkiw kann die Liste der Grenzgemeinden, in denen eine Zwangsevakuierung durchgeführt werden kann, erweitern.

Die Grenze zu Weißrussland ist jetzt ruhig, aber das ist kein Grund für das Militär, sich zu entspannen, denn die Situation kann sich jeden Moment ändern.