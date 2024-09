In der Region Tscherkassy gibt es Treffer nach einem Drohnenangriff

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In Tscherkassy werden zwei Menschen verletzt. Mehrere Häuser werden beschädigt. In Uman wird eine Infrastruktureinrichtung beschädigt.

In der Nacht zum 10. September schlugen russische Streitkräfte in der Region Tscherkassy zu. Die Flugabwehrkräfte arbeiteten in der Region, aber es gab Treffer. Es gibt Opfer. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Igor Taburets in Telegram.

„Eine schwierige Nacht für unsere Region Tscherkassy. Mit zahlreichen feindlichen Angriffen. Die meisten davon haben unsere Verteidiger abgewehrt“, schrieb er.

Nach vorläufigen Informationen wurden insgesamt 14 unbemannte feindliche Flugzeuge zerstört. Allerdings gibt es mehrere Treffer, sowie Folgen durch herabfallende Trümmer.

Insbesondere sind in Tscherkassy zwei Menschen verletzt worden. Sie werden mit der notwendigen Hilfe versorgt. Außerdem wurden mehrere Häuser und Objekte privater Unternehmen beschädigt. Außerdem entzündete sich die trockene Vegetation.

„Zur gleichen Zeit wurden in Umanchyna Infrastruktureinrichtungen beschädigt. Und im Bezirk Tscherkassy entzündete sich durch herabfallende Trümmer Waldstreu. Das Feuer ist auch schon gelöscht“, fügte der Leiter der regionalen Militärverwaltung hinzu.

Wir werden daran erinnern, dass die Russen in der Nacht Infrastruktureinrichtungen in der Region Sumy angegriffen haben, die Luftabwehr hat drei feindliche „Shahed“ abgeschossen.

Die russischen Angreifer versuchten auch, Kiew mit Drohnen anzugreifen. In mehreren Gruppen flogen Drohnen aus verschiedenen Richtungen auf die Hauptstadt zu. Die Luftverteidigungskräfte schossen alle feindlichen Ziele ab.