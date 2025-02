In der Region Tschernihiw wurde eine Infrastruktureinrichtung angegriffen, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Einrichtung im Bezirk Prilukskyj wurde getroffen. Dort brach ein Feuer aus. Die Druckwelle beschädigte Nebengebäude.

Am Mittwochabend haben russische Angreifer eine kritische Infrastruktureinrichtung in der Region Tschernihiw angegriffen. Zwei Menschen wurden verletzt, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region Tschernihiw, Wjatscheslaw Chaus, am 12. Februar in Telegram.

Ihm zufolge haben die Russen eine der Einrichtungen im Bezirk Priluk getroffen. Es ist wahrscheinlich, dass eine Angriffsdrohne eingesetzt wurde.

„Es ist ein Feuer entstanden. Die Druckwelle hat Wohngebäude beschädigt. Zwei Menschen wurden verletzt. Sanitäter haben ihnen die notwendige Hilfe geleistet“, heißt es in der Meldung.

Seit heute Morgen konnte die Zündung lokalisiert werden.