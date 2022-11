Der Regionalrat von Winnyzja fordert ein Verbot des Abgeordneten der Ukrainischen Orthodoxen Kirche

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Regionalrat von Winnyzja hat einen Appell an den Präsidenten, die Werchowna Rada und das Ministerkabinett verabschiedet, die Aktivitäten des Abgeordneten der Ukrainischen Orthodoxen Kirche zu verbieten. Dies wird durch den Pressedienst des regionalen Rates berichtet.

In der vom regionalen Rat angenommen wird festgestellt, dass die ukrainisch-orthodoxe Kirche MP und andere religiöse Organisationen in der Aggressor Land ideologisch zu rechtfertigen und unterstützen den Krieg und rechtfertigen alle Kriegsverbrechen von Russland in der Ukraine begangen, eine beträchtliche Anzahl von ihren Geistlichen offenbart anti-ukrainischen und anti-staatliche Position, wie insbesondere durch die Suche nach dem Wohnort eines Metropoliten von einer der Diözesen ukrainischen pr bewiesen

Die Abgeordneten forderten die Führung des Landes auf, ihre Aktivitäten im Land zu verbieten, „um reale und potenzielle Risiken für die nationale Sicherheit der Ukraine zu vermeiden“.

Von den 60 Abgeordneten des Regionalrats von Winnyzja, die an der Sitzung teilnahmen, stimmten 58 für den Beschluss, ein Abgeordneter enthielt sich der Stimme und ein Abgeordneter nahm nicht an der Abstimmung teil.

Zuvor wurde berichtet, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine Kontrollen auf dem Gelände der Kiewer Pechersk Lawra durchführt. Dies steht im Zusammenhang mit der Bekämpfung subversiver Aktivitäten der russischen Sonderdienste in der Ukraine.

Später wurde bekannt, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine ähnliche Aktionen in Klöstern in der Region Riwne durchführte.

Der ukrainische Sicherheitsdienst eröffnet ein Verfahren wegen russischer Sprechchöre in der Lawra von Kiew-Pechersk.