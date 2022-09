Resnikow erklärte, warum die Gegenoffensive in der Region Cherson langsamer verläuft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow erklärte, dass die Gegenoffensive in der Region Cherson langsamer voranschreite als in der Region Charkiw, da es sich um eine landwirtschaftlich geprägte Region handele.

Quelle: Olexij Resnikow in einem Kommentar gegenüber der Financial Times

Details: Dem Minister zufolge verlief die Gegenoffensive in der Region Charkiw blitzschnell und viel „besser als erwartet“.

Resnikow sagte, die fast zeitgleiche Gegenoffensive um Cherson bewege sich langsamer, weil es sich um eine landwirtschaftliche Region „mit Bewässerungskanälen“ handele, die die Russen als Verteidigungsgräben nutzen könnten.

Resnikow sagte auch, dass Tschetschenen in der Südukraine eingesetzt würden, um die Truppen an der Front daran zu hindern, ihre Positionen aufzugeben.

am 10. September meldete der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte, dass eine Einheit der so genannten Kadyrowiten, die bis zu 1300 Personen umfasst, in der besetzten Region Cherson angekommen ist. am 12. September erklärte der tschetschenische Staatschef Ramsan Kadyrow, dass 10 000 seiner Männer wieder in der Ukraine eingetroffen seien.

Vor der Gegenoffensive zerstörten die ukrainischen Streitkräfte Brücken und Fähren, mit denen die Russen militärisches Gerät vom linken Ufer des Dnipro zum rechten Ufer nach Cherson lieferten.