Resnikow fordert die westlichen Länder auf, ihre Truppen näher an die russischen Grenzen zu schicken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow hat Großbritannien, die USA und Kanada aufgefordert, ihre Militärausbilder näher an die russische Grenze zu schicken. Seiner Meinung nach würde dies zur Abschreckung einer russischen Aggression beitragen.

Resnikow erklärte gegenüber The Globe and Mail, dass es jetzt notwendig sei, Maßnahmen zu ergreifen, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin von einer Invasion in der Ukraine abzuhalten, da es später „zu spät sein wird“. So könnten seiner Meinung nach die USA, Kanada und Großbritannien mehr Ausbilder in die Ukraine entsenden und Verteidigungsmittel bereitstellen.

„Sie (Kanadier) haben ein Ausbildungsprogramm mit uns in der Ukraine. Ich denke, wir können sie erweitern. Anstatt 50 (militärische) Ausbilder hierher zu schicken, sollten wir 500 Ausbilder schicken“, schlug Resnikow vor.

Die ausländischen Militärs, so der Minister, sollten näher an der Frontlinie stationiert werden, da sie derzeit mehr als 1.000 Kilometer von der russischen Grenze entfernt sind – in Yavoriv.

„Es wäre gut, wenn kanadische Ausbilder… wurden in Charkiw, Mariupol, Kramatorsk, Odessa und Snake Island eingesetzt. In diesen Gebieten sollten drei Flaggen wehen – die kanadische, die US-amerikanische und die britische Flagge. Es wäre auch ein gutes Zeichen für die Russen, dass Sie hier sind“, sagte er.

Resnikow schließt auch nicht aus, dass die Zahl der russischen Truppen in der Nähe der ukrainischen Grenze steigen wird. Seiner Meinung nach könnte die Gesamtzahl der russischen Truppen in Grenznähe auf 175.000 ansteigen.

„Wenn dieser Trend anhält, werden es bald 175.000 sein. Heute schätzen wir die Zahl dieser Kräfte an unserer Grenze auf 94.000. Es besteht in der Tat die Möglichkeit eines solchen Aufbaus, aber wir sind bereit und es gibt keine Überraschungen für uns“, sagte Resnikow in einem Kommentar zum estnischen Fernsehsender ERR…