Die Rettungsarbeiten in Krywyj Rih sind abgeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Beseitigung der Trümmer des zerstörten Polizeigebäudes geht weiter. Derzeit sind 90% der Arbeiten abgeschlossen und 650 Tonnen Bauschutt wurden entfernt.

In der Stadt Krywyj Rih wurden die Such- und Rettungsarbeiten abgeschlossen, die nach dem Einschlag der Russen in das Gebäude der Polizeibehörde begonnen hatten. Dies teilte die regionale Militärverwaltung von Dnipropetrowsk am Samstag, den 28. September mit.

„Leider haben wir durch diesen Angriff vier Menschen verloren. der 30. September ist in der Stadt der Trauertag für die Opfer. Drei Opfer befinden sich noch im Krankenhaus. Ihr Zustand ist von mittlerer Schwere“, heißt es in dem Bericht.

Die Beseitigung der Trümmer des zerstörten Polizeigebäudes geht weiter. Derzeit sind 90% der Arbeiten abgeschlossen, 650 Tonnen Bauschutt wurden beseitigt.

Der staatliche Rettungsdienst fügte hinzu, dass 56 Rettungskräfte und 11 Geräte an den Arbeiten beteiligt waren.