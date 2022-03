Rettungskräfte und Freiwillige evakuierten mehr als 200 Einwohner von Borodyanka

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben das Dorf Borodyanka in der Region Kiew mehrere Tage lang beschossen. Viele Menschen waren ohne ein Dach über dem Kopf. Dies teilte der staatliche Notdienst der Ukraine mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass Rettungskräfte und Freiwillige mehr als 200 Bewohner evakuiert haben, die zwei Tage lang in Kellern und Untergeschossen saßen, weil sie durch den Beschuss der Siedlung durch die Angreifer in Trümmer geraten waren.

„Heute haben Rettungskräfte des Buchanskyi-Bezirks der Region Kiew zusammen mit Freiwilligen mehr als zweihundert Bewohner von Borodyanka evakuiert. Die Menschen waren mehr als zwei Tage lang unter den Trümmern von Gebäuden eingeschlossen und befanden sich in Kellern und Untergeschossen“, so der staatliche Katastrophenschutz in einer Erklärung.