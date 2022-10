Ruslan-Flugzeuge transportierten einen Satelliten für SpaceX in die USA

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainische An-124-100-150 Ruslan-Flugzeuge transportierten einen Telekommunikationssatelliten an Bord für das Raumfahrtunternehmen SpaceX vom französischen Toulouse zum NASA-Startplatz in Titusville, USA. Dies gab RBmash-Ukraine am Donnerstag, den 27. Oktober, bekannt.

„Als regelmäßige Nutzer dieses Flugzeugtyps freuen wir uns, Ruslan wieder auf dem Markt für den Transport sensibler Fracht, insbesondere für die Lieferung von Satelliten zu den verschiedenen Startplätzen, begrüßen zu können. Wir danken Airbus Defence and Space für das Vertrauen in die Kompetenz von Bollore Logistics beim Transport kritischer Ausrüstung“, sagte Mark Yorann, Projektmanager bei Bollore Logistics.

Die Fracht wog 50 Tonnen, darunter ein 14,6 m langer, 5,4 m breiter und 4,2 m hoher Spezialcontainer, der von Airbus Defence and Space speziell für den sicheren Transport dieser Art von Satelliten entwickelt wurde.

Für das Be- und Entladen des CTH04-Containers wurden ein externer Kran in Kombination mit einem An-124-100-150-Bordkran und einer Seilwinde sowie spezielle, von den Ingenieuren von SE Antonov entworfene und hergestellte Ladevorrichtungen eingesetzt.