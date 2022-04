Mehr als 800 neue Gräber in Cherson sind auf Satellitenbildern zu sehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Satelliten konnten neue Gräber auf dem Friedhof von Cherson aufzeichnen. Mindestens 824 Gräber wurden zwischen dem 28. Februar und dem 15. April hinzugefügt, berichtete die Washington Post am Samstag, den 16. April.

Jüngsten Satellitenbildern zufolge, die von dem in London ansässigen gemeinnützigen Centre for Information Resilience (CIR) ausgewertet wurden, werden in dem von Russland besetzten Cherson regelmäßig Reihen von Gräbern ausgehoben.

Die Bilder von Planet Lab zeigen, dass zwischen dem 28. Februar und dem 15. April mindestens 824 neue Gräber auf dem Friedhof von Cherson angelegt wurden, wobei sich die Grabstätten am Rande der Stadt, östlich des Flughafens, befinden.

„Es ist beängstigend, wenn man bedenkt, wie viele Zivilisten ums Leben gekommen sind und was sonst noch in diesen Gebieten vor sich geht“, sagte der Leiter der CIR-Untersuchungen Benjamin Strick.

Auf jedem Satellitenbild dieses Ortes in der von Russland besetzten Stadt Cherson im Süden der Ukraine sind zahlreiche Grablinien zu sehen. Dieser Zeitraffer von @Planet-Bildern zeigt Grablinien, die zwischen dem 28. Februar