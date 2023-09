Russen beschießen den Bezirk Korabelnyi in Cherson, es kommt zu Zerstörungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben am Morgen des 26. September den Stadtteil Ship in Cherson beschossen. Dies berichtet die GVA Cherson.

Es wird festgestellt, dass durch den Angriff Wohnhochhäuser und Privathäuser in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Informationen über die Opfer sind angegeben.

Wir werden daran erinnern, dass russische Truppen am Morgen des 26. September eines der Unternehmen in Krywyj Rih getroffen haben.

In der Region Tscherkassy wurde in der Nacht die Infrastruktur durch Beschuss beschädigt. Darüber hinaus haben die Russen in der Region Odessa die Hafeninfrastruktur getroffen.