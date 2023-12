Russen beschießen Siedlungen im Donbass mit Panzerfäusten, es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben die Grenzsiedlungen Ocheretino und New York in der Region Donezk unter Beschuss genommen. Drei Zivilisten wurden verwundet, teilte die regionale Staatsanwaltschaft am Sonntag, den 24. Dezember mit.

„Die russische Armee hat sich auf Siedlungen konzentriert, in denen es keine militärischen Einrichtungen gibt. Nach vorläufigen Angaben setzten die Angreifer gelenkte Luftbomben gegen Zivilisten ein“, heißt es in dem Bericht.

So erlitt in Ocheretino ein 62-jähriger Mann, der mit dem Auto auf einer der Straßen unterwegs war, während des Luftangriffs auf den privaten Sektor Hüftverletzungen und ein Minenbombentrauma.

Zwei weitere Zivilisten wurden bei einem feindlichen Angriff auf das Dorf New York verletzt. Die Opfer, ein 68-jähriger Mann und seine 64-jährige Frau, befanden sich in einem Hof, als in ihrer Nähe eine Explosion stattfand. Dem Ehepaar gelang es, Nachbarn zu erreichen, die einen Krankenwagen an den Ort des Geschehens riefen. Bei den Opfern wurden Schrapnellwunden diagnostiziert.

Durch die Explosionen wurden auch Wohnhäuser, Zäune und Nebengebäude beschädigt und zerstört.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges (Teil 1 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 23. Dezember fünf Stromtechniker, die im Wärmekraftwerk von DTEK in der Frontregion arbeiten, nach intensivem Beschuss verletzt wurden. Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.